前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚える タイミングを覚える:足踏みドリル 体を正面に向けたままクラブをワイパーのように動かす動きに、足の動きをプラスする足踏みドリルです。要は自然なリリース動作を繰り返しながら、足踏み動作をするということで、腕と下半身のタイミングをとりながら左足