米株価指数先物上昇、米イラン終結期待インフレ懸念緩和 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限51130.00（+468.00+0.92%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7564.00（+73.00+0.97%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29965.25（+406.50+1.38%） 米株価指数は時間外で大幅上昇、米イラン戦争終結が近いとの期待が広がっている。NY原油先物が90ドル台まで下落していることでインフレ懸念も和らいでいる。 トラ