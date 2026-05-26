ロンドン、NY休場明けのドル円は158.90円台で落ち着いた推移＝東京為替 ロンドンがバンクホリデー、NYがメモリアルデーで休場となった後の東京朝。ドル円は158.90円台で落ち着いた動き。 USDJPY 158.91