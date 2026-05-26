気象台は、午前7時25分に、大雨警報（浸水害）を喜界町に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・喜界町に発表 26日07:25時点奄美地方では、26日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十島村□大雨警報・土砂災害26日昼前にかけて警戒■喜界町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水26日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm