テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の『リボーン ～最後のヒーロー～』で、かつてない多面的な役柄に挑んでいる高橋一生。不慮の事故で命を落とした新興IT企業「NEOXIS」創業社長の根尾光誠と、その中身が転生することになる、借金まみれの下町商店街の青年・野本英人の二役を演じている。オリジナルな役作りの哲学から、主演としてのスタンス、そして自身にとっての「ヒーロー」