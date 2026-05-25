アーバンリサーチが、ウィメンズの新オリジナルブランド「ピッチニア（Picchi Nia）」を5月22日に始動した。ディレクターには“みやえり”の愛称で知られるクリエイターで、ECを主販路とするブランド「ピイチ（PICHI）」を手掛ける宮原英里氏を起用。現在、旗艦店「URBAN RESEARCH KYOTO（以下、アーバンリサーチ KYOTO）」とアーバンリサーチ公式オンラインストアで販売している。【画像をもっと見る】新ブランドのコンセプト