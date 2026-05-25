eBay Japanが手掛けるマーケット型総合ECモール「Qoo10」が、セブン‐イレブン・ジャパンと協業し、同モールで人気の化粧品を集めたキュレーションコーナー「Qoo10 Pick」を一部店舗を除く全国のセブン‐イレブンに9月下旬から順次設置する。【画像をもっと見る】同取り組みは、近年高まる消費者の実物確認ニーズを満たし、オフラインでの接点を増やしたいQoo10と、若年層の誘引を図りたいセブン-イレブンの思いが重なったため