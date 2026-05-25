写真家の黄瀬麻以が、個展「distracted driving 01」を東京・目黒のHIKEで開催する。会期は5月29日から6月7日まで。【画像をもっと見る】黄瀬は1984年京都生まれ。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、フリーランスカメラマンとして雑誌や広告を中心に活動している。タイトルの「distracted driving」は、日本語で「脇見運転」を意味し、絶えず興味の矛先が移り変わっていく自身の性格になぞらえ、旅先で偶然目に留まった風景を