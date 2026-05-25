ゾゾヴィラ（ZOZOVILLA）が、結成35周年のアニバーサリーを迎えるバンド「ラルク アン シエル（L'Arc-en-Ciel）」とコラボレーションしたアイテムの第1弾を発売する。5月25日12時から6月22日12時までゾゾヴィラ限定で受注販売を行う。デリバリーは8月上旬を予定している。【画像をもっと見る】コラボでは、ラルク アン シエル結成35周年を祝す意味を込めた「L'Anniversary」ロゴをあしらった12型をラインナップ。UVカット機能