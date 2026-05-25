「シャネル（CHANEL）」が、アイコンウォッチ「J12」の新色としてブルーを6月1日に発売する。【画像をもっと見る】J12は、シャネル初のユニセックスなスポーツウォッチとして2000年に誕生。ケースからブレスレットまでブラックセラミックを使用し、ウォッチメイキングの世界に革命を起こした。ブルーのJ12は、2025年に限定モデル「J12 BLEU」として発売。今後は定番コレクションとなり、38mmの「J12 キャリバー 12.1」（142