開催：2026.5.26 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 3 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が26日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとヤンキースが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 2回表、4番 コディ・ベリンジャー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキー