ハンズが運営する「ハンズ渋谷店」が、賃貸借契約の満了に伴い11月をもって営業を終了する。【画像をもっと見る】渋谷・宇田川町に位置するハンズ渋谷店は、1978年9月にオープン。店舗面積は約5500平方メートルで、約10万品目を取り扱っている。24のフロアを408段の階段で結び、1つの階層を A・B・C の3つに分けたらせん状の構造が特徴だ。閉店まで様々なイベントを企画・開催し、最終営業日は決定次第アナウンスするという