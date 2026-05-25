翔泳社が、書籍「あたらしい紳士服の教科書 サヴィル・ロウの歴史と仕立ての技法から知るスーツの文化と魅力」を発売した。スーツの世界的中心地イギリスのサヴィル・ロウの歴史と文化を紐解きながら、その独自の仕立て術を解説した名著を翻訳。東京・永田町でビスポークテーラー「シーツ（SHEETS）」を営む森田智氏が監修を担当した。【画像をもっと見る】同書は、1821年創業の老舗テーラー「ノートン＆サンズ（NORTON &