26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の6万5460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67015.34円ボリンジャーバンド3σ 65460.00円26日夜間取引終値 65158.19円25日日経平均株価現物終値 65083.03円ボリンジャーバンド2σ 63150.71円ボリンジャーバンド1σ 63064.00円5日移動平均 62520.00円一目均衡表・転換線 6