26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3943.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4023.87ポイントボリンジャーバンド3σ 3955.42ポイントボリンジャーバンド2σ 3943.50ポイント26日夜間取引終値 3942.57ポイント25日TOPIX現物終値 3886.97ポイントボリンジャーバンド1σ 3882.80ポイント5日移動平均 385