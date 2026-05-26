26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の836ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 873.19ポイントボリンジャーバンド3σ 849.43ポイントボリンジャーバンド2σ 843.39ポイント25日東証グロース市場250指数現物終値 836.00ポイント26日夜間取引終値 825.68ポイントボリンジャーバンド1