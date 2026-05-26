札幌・中央警察署は2026年5月25日、窃盗の疑いで住所不定・無職の男（20）を逮捕しました。男は2026年4月9日午後7時ごろから7時半ごろにかけて、札幌市中央区南3条西5丁目にある商業施設のカラオケ店で、一緒の個室にいた17歳の女子高校生から現金1万円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性はSNSで知り合った知人関係だということです。4月9日午後8時ごろ被害にあった女子高校生から「財布の中からお金を盗ま