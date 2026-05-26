日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月26日（火）は、新たな試みとなるロケ企画「100年愛され名店探し」を放送。芸能界きっての仲良しコンビである佐藤栞里と瀬戸朝香が、歴史と活気あふれる千葉県成田市へ繰り出す。1000年を超える歴史を持つ成田山新勝寺の地で、地元の人々に50年、100年と愛され続ける「本物の名店」を探し出し、その魅力を再発見していくというミッション