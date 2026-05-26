ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が23日放送のテレビ東京「土曜ゴールデン『あさこ梨乃の5万円旅24』」（土曜後6・30）に出演。2拠点生活を明かした。今回は福島県いわき市・小名浜港からスタートし、バスと鉄道を乗り継ぎ、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指した。2人目のゲストとして登場した高橋さんは郡山から飯坂温泉への旅に参加。そんな中、郡山から福島