北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が22日、東京・表参道GROUNDで単独公演を開催した。熱狂の余韻が冷めやらない終演後のバックヤード。自身にとって1カ月ぶりの東京遠征を果たした斉藤心春が直撃取材に応じ、愛おしい空間への感謝と、曲数を詰めたライブをやり切った手応えを語ってくれた。（推し面取材班）学業の都合により、現在活動を一部制限している斉藤。26日発売の新曲「青春の種」のリリースイベント期