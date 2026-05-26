付き合う前はマメだったのに、関係が安定した途端に扱いが変わる。そんな恋愛には共通する流れがあります。雑に扱われやすい女性は、“付き合った後”の関わり方に特徴があります。“相手に全部合わせる状態”になっている付き合った後、予定やペースを男性優先にしていませんか？最初は喜ばれても、「いつでも合わせてくれる」が続くと、特別感は薄れていきます。相手中心の状態が固定されるほど、扱いは軽くなりやすくなるもので