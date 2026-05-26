北海道・札幌を拠点に活動する7人組アイドルグループ「限りなく白く」が22日、東京・表参道GROUNDで「限りある東京遠征単独公演 vol.7」に臨んだ。札幌から約820キロ離れた東京でのステージ。1時間というタイトな持ち時間で全12曲を叩き込み、従来のファンだけでなく、新規来場者をも巻き込む熱量で、表参道の地下を真っ白に染め上げた。（推し面取材班）息つく間もなく駆け抜けたライブ終盤。楽曲は「舞台」。 力強いメッセー