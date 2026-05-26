北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が22日、東京・表参道GROUNDで単独公演を開催した。熱狂の余韻が冷めやらない終演後の楽屋。ステージで情感豊かな歌声を響かせた山田一十が直撃取材に応じ、ライブの確かな手応えと迫る夏への決意を語ってくれた。（推し面取材班）札幌から遠く離れた東京でのステージ。熱気で埋まったフロアを見渡し、山田は充実の笑みをこぼしていた。「結構後ろの方まで来てくださってい