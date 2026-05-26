【キーウ共同】ロシアによる23日夜〜24日未明の大規模攻撃を受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は25日の動画声明で、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産を欧州大陸で加速する考えを表明した。中東情勢を受け、迎撃ミサイルは世界的に不足。米国との支援提供を巡る話し合いでも「進展がない」と指摘し、欧州独自で防空態勢構築を急ぐ姿勢を示した。今回の攻撃でロシアは最新式中距離弾道ミサイル「オレシニク」などを使用