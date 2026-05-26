「太ったわけじゃないのに、なんだか後ろ姿が重たく見える…」と感じていませんか？40代以降は、スマホやデスクワークの影響で胸まわりが縮こまりやすく、背中も丸まりがちに。すると、肩まわりに厚みが出て見えたり、全身までどこか疲れた印象に見えやすくなります。今回紹介するのは、ヨガの基本ポーズ【ブジャンガアーサナ】をベースにした、背中まわりをやさしく整えるエクササイズ。胸を心地よく開きながら、後ろ姿をすっきり