◇ア・リーグホワイトソックス3−1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズに3−1と勝利。貯金を2戦ぶりに再び「1」とした。この日は、西田陸浮外野手（25）が、メジャー初昇格で即スタメンの同初安打&美技と衝撃デビューを果たしたが、村上宗隆内野手は、初回にリーグ単独トップとなる18号ソロをマークし、存在感を発揮。勝利に貢献した。試合後にベナブル監督