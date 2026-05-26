瓜田純士が収録中に「めんどくせぇー！」とブチギレ大暴走。詰められたくっきー！があっさり土下座し収拾を測った。【映像】瓜田が大暴走し人気芸人が土下座する瞬間5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想