2026年度のセ・パ交流戦が26日からスタート。前日25日には、選手たちも登壇しても開幕記者会見が行われました。ヤクルトから参加したのは、セ・リーグ最多となる6勝をマークしている山野太一投手。対戦したい選手についてはソフトバンク・柳田悠岐選手の名前をあげます。その理由について「日本を代表するようなバッターですし、柳田選手は常にフルスイングでくるので、そこに自分も力勝負で、真っすぐ勝負をしてみたい」とコメン