「送っていくよ」「駅まで一緒に行く？」帰り際、自然にそんな言葉を口にする男性っていますよね？男性は本命相手に対して、“別れた後の動き方”が自然と変わっていきます。途中で終わりにしたくない男性は本命相手には、「じゃあまたね」であっさり終わりません。少しでも長く一緒にいようとして、駅まで送ったり、帰り道を気にしたりするでしょう。ここには、“離れる時間を少しでも遅らせたい”という思惑が隠れています。興味