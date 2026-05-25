気になる男性の行動に「私を好きってこと？」と翻弄されたことって誰しもあるでしょう。そこで今回は、そんな男性がしがちな「思わせぶりな行動」を紹介。実は“脈なし”という可能性を秘めているので、ぜひチェックしてみてください。｜「可愛い」という言葉気になる男性から「可愛い」と言ってもらえると、思わず脈アリかも感じてしまうもの。でも、「可愛い」と言っておけば、女性は機嫌良くしてくれると考える男性も少なからず