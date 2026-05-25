不倫関係では、“会っていない時間”の不安が大きくなりやすいもの。不倫相手の彼から連絡が来ないと、彼が今「誰と何をしているのか」と考えてしまうという女性は少なくありません。相手の彼の日常が見えない普通の恋愛なら自然に共有できることでも、不倫関係では見えない部分が多くなります。休日の過ごし方や夜の予定、家でどんな時間を過ごしているのかなどを想像するしかないでしょう。でも、それを想像すると同時に不安やモ