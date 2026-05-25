ちゃんと片づけているはずなのに、なぜか部屋がスッキリ見えないと感じたことはありませんか？収納を増やしても整わない。SNSで見るような“落ち着く部屋”にならない――そんな時に見直したいのが、“物の量”より“色数”です。最近のインテリアは、“映える部屋”より、“視界が疲れにくい空間”がトレンド。特に大人世代は、色が多いだけでも“なんとなく落ち着かない”と感じやすくなることがあります。“色が多い部屋”は、