全仏オープンテニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、現地時間24日にフランス・パリで開幕した。会場には世界的ハリウッド俳優が駆け付け、思わぬハプニングに遭遇。本人も驚きの出来事に反響が広がった。咄嗟にキャッチした。コートに熱い視線を送っていたのは俳優のラッセル・クロウ。もみ上げから顎にかけて髭を蓄え、肩付近まで伸びた長髪姿で観戦した。サングラス越しに試合を見つめていた中、突然目の前にボールが。