始球式に登場予定2月のミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケートペアの金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪れた。ドジャースーロッキーズ戦で始球式を行う予定だ。三浦は背中に「RIKU 6」、木原は「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用し、グラウンドで試合前練習を見学した。始球式に登場するため、練習の合間にはマウンド付