​俳優の大泉洋と松田龍平が共演する映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』より、探偵（大泉）がかつて愛したヒロイン役を鈴木京香が務めることが発表。併せて、特報映像、ティザービジュアル2種が解禁された。【動画】ひとつの愛から事件が動き出す――『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』特報本作は、アジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田演じる相棒「高田」が、毎度厄介な事件に