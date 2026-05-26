SNSで報告米大リーグ・ブルージェイズに吉報が舞い込んだ。球団で野球運営部門補佐を務める加藤豪将氏が日本時間25日、妻の第一子妊娠を発表。画像を添えた投稿にファンから祝福が贈られている。加藤氏は、ベースにピンクの小さなシューズとバット、グラブが置かれた画像を公開。グラブに収まった2個のボールには「ベイビー・ガール」と英語で書かれている。第一子は女の子のようだ。加藤氏は自身のXとインスタグラムに「202