タレントの中山秀征が24日、自身のインスタグラムを更新。初めて訪れたロンドンでのショットを公開した。 【写真】ロンドンの街をバックに2ショットめちゃ絵になる夫婦 日本テレビ系「シューイチ」を早めの夏休みで欠席していた中山。「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました!! 街並みも素敵ですね」と、ユニオン・ジャック(国旗)が飾られたストリートで撮影した写