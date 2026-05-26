「いや、大きすぎでしょww」 【写真】制服姿は普通の女子高生です 料理研究家の中村陽子さんがThreadsに紹介したのは巨大虫取り網を手にする高校生の愛娘、陽らら（ひらら）さんの写真。 一般的な虫取り網とは比べ物にならないほど巨大なサイズの網を持つ姿はインパクトも絶大。SNSユーザーたちからは 「何を捕まえるの!?ww」「本気すぎる、学者になるのかな？」「こんな網初めて見た」 といった驚きの声が寄せら