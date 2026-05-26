百年構想リーグEASTのベストイレブンを選出した2026年夏のシーズン移行を前に行われた特別大会・J1百年構想リーグも地域リーグラウンドが終了。全順位が出揃った。そこでまずEASTに目を向けると、2025年J1王者・鹿島アントラーズが13勝3敗（うちPK勝ち2・PK負け2）という破竹の勢いを見せ、勝ち点45を獲得して首位通過。彼らを終盤まで追い上げていたFC東京が勝ち点37で2位を死守。2025-26シーズン・AFCチャンピオンズリーグエ