ヒュルツェラー監督が現状を説明、手術は成功しリハビリ段階にイングランド・プレミアリーグのブライトンは5月26日、日本代表MF三笘薫が負傷していた左ハムストリングの手術を受け、無事に成功したと発表した。三笘は5月9日のプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦に先発出場したが、後半10分、左サイドのライン際で胸トラップした後、一気に加速しようとしたところで、左太もも裏の上部を抑え、すぐさま右手を挙げた