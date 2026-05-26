フランスは「絶対崩壊しない」と言い切れない優勝候補とされる国々は、どこも「優勝できる資質」を十分に持っている。一方で、熱量も重圧も最大級となるW杯は、ほんの小さなゆがみが命取りになる大会でもある。だからこそ、強みだけでなく“不安材料”を乗り越えて行かなければ頂点に立つことはできない。北中米W杯はスペインとフランスが優勝オッズのトップ2だが、絶対的な本命は不在。今回は両国にイングランド、ブラジル、前