LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜ポルト線を5月25日に開設した。夏スケジュール期間中は月・火・木・金・日曜の週5往復、冬スケジュール期間中は火・木・金・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が4時間5分、ポルト発が3時間45分。LOTポーランド航空によるポルトガルの就航都市は、リスボンに次いで2都市目となる。同路線はこの他に、ウィズ・エアとライアンエアーも運航して