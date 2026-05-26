五街道の起点からはじまり、今では国道7路線の起点となっている日本橋で美味巡りをしましょう。再開発が進み街の雰囲気が変わり始める中、何百年と続く老舗は移転をし、新たな展開を見せています。今回は街に溶け込む立ち飲み店をチェック。食べるだけでなく歴史や文化にも触れられる。そんな2軒をご紹介します。散歩がてら”粋”な味を楽しんでみませんか。飲み比べを楽しみながら穴子で一杯！『日本酒Bar川口酒店』＠日本橋か