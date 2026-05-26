「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「眼鏡の耳にかかる曲がった部分」の正式名称、知っていますか？眼鏡をかけたとき、耳の後ろに沿うようにカーブしているあの部分。ずれ落ちないように支えてくれている大事な場所ですが、名前まで意識することは少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「モダン」でした！モダンは、眼鏡のつるの先端にある、耳にかかる部分のことです。「先セル」とも