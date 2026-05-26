スコットの好調はチームにとって大きなプラス材料だ(C)Getty Images今季好調チーム同士によるカード、ドジャースとブルワーズの3連戦は2勝1敗でドジャースが勝ち越し。初戦で黒星を喫したドジャースは2戦目に佐々木朗希、3戦目には山本由伸がそれぞれ先発マウンドに登り、いずれも好投しチームの白星に貢献した。また、この3連戦を終えドジャース救援陣の働きも大きくクローズアップされている。【写真】世界一の女神たち！真美