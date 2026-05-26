炭水化物を控えれば、あとは何を食べても痩せる―“甘い”言葉に従って過度に糖を制限した先には、思わぬ落とし穴が待ち受けている。【前編を読む】糖質制限は日本人の体質に合っていなかった…「糖質不足は長期的には寿命を縮める」という衝撃の事実炭水化物の摂取が少ないと死亡リスクが増す米ハーバード大学が約1万5000人のアメリカ人を対象に調査を実施し、'18年に発表した論文によると、1日の摂取エネルギー（カロリー）のう