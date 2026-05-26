日本の人口減少を分析した『未来の年表』シリーズの著者で、ジャーナリストの河合雅司氏によれば、都市部のほうがインフラの老朽化が進んでいるという。東京23区に加え横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の五大都市は早くインフラが整備されたぶん、老朽化も早いというわけだ。「老朽化の進むインフラは水道や道路のほか、トンネルや橋、ガス管など多岐にわたります。なかでも、あまり知られていないのが電気です。山奥まで張り巡らさ