ミニマムグラマーなプロポーションで、グラビア界のトップをひた走ってきた天木じゅんが、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】天木じゅんも登場！『FLASH』で圧倒的存在感を放つ沢口愛華この夏でのグラビア卒業を表明した天木が、親友・永尾まりや撮影のグラビアを披露している。親しい関係だからこそ引き出せる、柔らかい表情を捉えた写真の数々は必見だ。同誌には、沢口愛華、天野ちよ、百田彩夏、愛染