元AKB48でタレントの柏木由紀が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。難病との闘いの最中で実感した、AKB48への当時の思いを明かした。【動画】10万人に1人の難病…発覚前には卒業望む声に葛藤していたと語る柏木由紀AKB48の中心メンバーとして活動を続ける中、20代後半になると「いつ卒業するの？」という声も増えていった柏木。そんな中、秋元康