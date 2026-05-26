元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、6月25日に発売されるG−STYLEの旅フォトブック、VISUAL ART PHOTOBOOK『アカリノアルヒ』に登場。胸元を開け、妖艶な視線を向けるショットなどが公開された。【別カット】下唇が…妖艶な視線を向ける須田亜香里この本は、海外を舞台に、様々な景色の中、タレントが実際に楽しみ、体験する姿を収めたフォトブックとなっている。今回はニュージーランドの「クライストチャーチ」を舞台